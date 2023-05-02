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大熊貓幼崽拒上課
四川省廣元市大熊貓國家公園唐家河片區一隻野生大熊貓媽媽，日前在樹幹上塗抹肛周腺，似乎教導一歲幼熊貓如何標記自己的領地。詎料後者漫不經心，徑直走到樹下準備爬樹。無奈的大熊貓媽媽最終「自暴自棄」躺在地上打滾，放棄此次「遛娃」現場教學。
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