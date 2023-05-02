兩岸國際

大熊貓幼崽拒上課
四川省廣元市大熊貓國家公園唐家河片區一隻野生大熊貓媽媽，日前在樹幹上塗抹肛周腺，似乎教導一歲幼熊貓如何標記自己的領地。詎料後者漫不經心，徑直走到樹下準備爬樹。無奈的大熊貓媽媽最終「自暴自棄」躺在地上打滾，放棄此次「遛娃」現場教學。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc