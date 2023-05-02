刻薄講粗口 加州六旬婦變網紅

【本報綜合報道】美國加州一名63歲並已為人祖母的老婦，因在網上以激烈的口脗發布影片，甚至不介意說出粗口詞，獲得了大批網民的關注。她在接受美媒採訪時直言不諱，稱自己希望更多關注，所以才發布相關影片，原本並未預料能獲得成功。

與現實迥異 費爾蒂格（Tammy Fertig）在網上自稱「刻薄的外祖母」（Snarky Nana），她前年開始發布影片，原本並未發布類似上述影片，但在轉變風格後，關注迅速增加。她在影片中會手持咖啡杯，以自己可愛細小的聲音，說出包含雙關含義的惡毒話語，而咖啡杯上也寫有一些厚顏無恥的標語，配合影片效果。

費爾蒂格的家人認為，她並不像影片中如此刻薄。她的女兒埃米（Amy）表示，在自己成長過程，當費爾蒂格說粗口時，家人們都會感到十分驚訝，可見費爾蒂格並不常說粗口。費爾蒂格的丈夫大衞（David）則稱，人們在網上看到的不守規矩的老婦，與他妻子在現實生活中的形象截然不同。大衞笑稱，只有在自己表現不好時，會得到一點「刻薄的外祖母」。