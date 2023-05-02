土國總統病愈造勢 萬人上街揚言踢對手出政界

土耳其大選本月14日舉行，總統埃爾多安和主要對手科勒齊達奧盧都展開大型集會，激烈選戰白熱化。因為生病而未現身造勢3天的埃爾多安上周六恢復造勢活動，揚言要將對手逐出政治舞台。

埃爾多安支持者擠滿首都安卡拉中區一個可以容納數萬人的廣場，他們肩頭披掛代表安卡拉主要球會頸巾並揮舞旗幟。埃爾多安已經看不出有生病迹象，他向熱情群眾喊話說：「你們準備好來場壓倒性勝利了嗎？5月14日，若真主應允，我們國家會將他們逐出政治舞台。」他指的是科勒齊達奧盧和6個政黨組成的在野聯盟。

擊殺IS領袖 打反恐牌 埃爾多安影響土耳其20多年來的經濟起落、社會轉型並且打壓異見人士，但選舉前突然生病影響他的形象。他向群眾喊話：「如各位所知，我最近生病，家家戶戶、每一個人都在為我祈禱。我正在努力要讓自己配得上那些祈禱。」埃爾多安同日受訪稱，國家情報局在敍利亞擊斃回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖庫拉希。他強調，土耳其會不遺餘力打擊恐怖主義。

埃爾多安稱，國家情報部長期跟蹤庫拉希，上周六在距離土耳其邊境7公里的敍利亞村莊，發現庫拉希的藏身之處。土耳其士兵包圍房屋，與庫拉希及IS武裝分子交戰，庫拉希拒絕投降引爆身上炸彈後死亡。庫拉希於去年11月成為第4任IS領袖（哈里發），他是過去15個月內第3名死於反恐行動的IS領袖。本報綜合報道