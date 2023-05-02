瓦格納警告彈藥續不足 將撤出巴赫木特

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津上周六警告，如果國防部長紹伊古不解決彈藥供應不足問題，將撤出目前陷入激戰的烏克蘭東部戰略重鎮巴赫木特，又預測烏軍本月15日反攻。

缺乏炮彈 致損失慘重 普里高津表示，瓦格納部隊的炮彈需求只有20%至25%獲得滿足。他指缺乏彈藥導致瓦格納部隊損失慘重，但拒絕透露數字；並指目前急需8萬枚炮彈，但國防部把每天炮彈供應量由4,000枚減至800枚。若然紹伊古仍然拒絕提供彈藥，普里高津認為有必要向最高統帥普京反映，決定瓦格納部隊是否留在巴赫木特。他聲稱彈藥只可以維持數天，如果不補充，瓦格納部隊只有組織撤退，以免以後像老鼠般逃跑或留下來等死。

普里高津認為，最有可能是部分瓦格納部隊被迫從巴赫木特撤走，最終導致全盤崩潰，他敦促軍方領導人停止欺騙民眾及粉飾一切很好。普里高津多次抱怨瓦格納部隊彈藥不足，指摘國防部官員叛國，上月更形容紹伊古是發瘋官員。

烏克蘭國民警衞軍發言人穆兹丘克周日表示，俄軍攻勢主要集中在東部頓涅茨克州城鎮巴赫木特及馬林卡，與守軍爆發巷戰；雙方作戰距離少於100米，部分更只有50米。俄羅斯國防部發言人科納申科夫稱，瓦格納部隊繼續掃蕩巴赫木特西部，並佔領4個街區，空降軍則令巴赫木特南部及北部的烏軍陷入癱瘓。