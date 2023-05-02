俄黑夜導彈空襲 烏聲稱攔截15發

海空兩路發射 劍指軍工業設施 俄羅斯繼上周五空襲烏克蘭造成19人死亡及24人受傷後，昨日凌晨再度發動大規模導彈攻擊，初步導致34人受傷。俄羅斯國防部表示從海空兩路發射長程高精度導彈，擊中烏克蘭軍工業複合體設施；烏克蘭軍方稱擊落15枚導彈。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內表示，俄羅斯在當地時間凌晨2時半發動新一輪空襲，出動9架圖95戰略轟炸機及兩架圖160戰略轟炸機，分別從俄羅斯摩爾曼斯克州奧列涅戈爾斯克及裏海上空，合共發射18枚Kh101或Kh555巡航導彈，但他聲稱絕大部分被烏軍防空部隊成功攔截。俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄軍導彈成功摧毀所有預定目標，為烏克蘭軍方生產彈藥、武器、軍事裝備的企業受到干擾。

烏克蘭所有傷者均來自第聶伯羅彼得羅夫斯克州，包括5名兒童，最年輕只有8歲；傷者中分別有一名45歲女子及一名55歲女子情況嚴重，需要送入深切治療部，其餘傷者主要是燒傷、骨折、割傷、挫傷。該州城市巴甫洛赫拉德工業區發生大爆炸，有指俄軍導彈擊中一個鐵路樞紐，摧毀16個S300P防空導彈發射器及裝有彈藥的補給車輛；此外，當地住宅區有19幢住宅大廈、25間房屋、6間學校、5間店舖受損。

基輔州亦遇襲 當地指無損傷 基輔州也再次成為俄羅斯空襲目標，當地政府表示俄方出動導彈及無人機，但全部被防空部隊擊落，目前未有人命傷亡及基礎設施損毀報告。俄羅斯去年10月開始對烏克蘭發動全國性的導彈攻擊，被指針對烏克蘭能源基礎設施。俄方今次出動大量戰略轟炸機，卻發射相對小量的巡航導彈，分析指可能是試圖找出烏方防空系統位置及反應，另一可能性是透過恢復攻擊縱深目標，阻止烏方向前線調派防空系統。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫昨日接受訪問時，對烏克蘭接收現代化戰機表達信心，舉出多個例子證明以往被告知不會援助的武器，最終交付烏方使用，例如刺針便攜式防空導彈、M142高機動火箭系統。烏克蘭一直公開表示希望得到美國F16戰機。本報綜合報道