巴拉圭親台派宣布勝選總統

【本報綜合報道】巴拉圭周日總統選舉投票結束，目前點算逾85%選票，執政近75年的紅黨，44歲候選人培尼亞（Santiago Pena）以43.5%得票率領先，60歲反對派候選人艾里格里得票28%。培尼亞宣布勝選，同屬紅黨的現任總統貝尼特斯恭喜對方，強調將啟動透明有序的交接強化民主。選舉結果事關巴拉圭與台灣的邦交關係，台灣政府恭賀培尼亞勝選，將繼續致力於與巴拉圭發展富有成效的繁榮夥伴關係。

曾承諾捍衞與台關係 由於巴拉圭建立新電子投票系統，處理排隊人龍形成延誤，一些投票站在法定投票時間結束後仍然繼續開放。美洲國家組織選舉觀察團一名成員表示：「一整天下來我們都觀察到高度參與情況，投票站還是大排長龍。」巴拉圭是台灣在南美洲的唯一邦交，艾里格里選前揚言當選就有可能與台灣斷交，外交轉向中國大陸。培尼亞承諾若勝選，巴拉圭與台灣60多年來的邦交不受影響，他捍衞與台灣的歷史關係。

資料顯示，培尼亞曾經擔任巴拉圭財政部長、國際貨幣基金組織駐華盛頓的經濟學家，他在這場選舉把自己定位為紅黨的新世代，更關注經濟議題，承諾創造50萬個工作機會，又提供免費幼兒園、降低燃料和能源價格，以及提升街道的見警率。