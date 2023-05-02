蔡英文接見博爾頓 稱台美將加強軍事交流

【本報綜合報道】前美國白宮國家安全顧問博爾頓正在台灣訪問，昨日獲得台灣總統蔡英文接見。蔡英文稱，台灣位處民主防線的最前緣，有決心、有能力保衞家園，台美未來除了持續加強軍事及安全方面的交流，也能夠在經貿合作有更多斬獲。

蔡英文表示，博爾頓多年來堅定支持台灣，致力於深化台美關係，今次來訪以實際行動展現對台灣的重視。她指台灣是維護區域和平穩定、堅守民主價值的良善力量，一定善盡責任，也與國際民主盟友為印太地區的繁榮發展，貢獻更多心力。博爾頓周一晚上與蔡英文及台灣副總統賴清德參加台灣人公共事務會40周年慶祝晚會。

台灣前總統馬英九日前批評「兩岸互不隸屬」違憲，民進黨周日指相關論述是台灣海峽現狀及國際認知，馬英九2003年也公開提及相關論述，指摘對方自我矛盾。馬英九基金會執行長蕭旭岑駁斥民進黨的回應，表示馬英九是講「兩岸」，而蔡英文是講「兩國」，文字不一樣，呼籲民進黨不要睜眼說瞎話，浪費時間玩文字遊戲。

台採購F16 需押後交貨 另一方面，台灣空軍透過「鳳揚專案」向美國採購66架F16V戰機，首批戰機原定今年初交貨，如今需要押後至少兩年。台灣空軍昨日表示，因疫情影響人力、物料與供應鏈，美方積極協助處理戰機出廠及交飛期程，全案按照原定計劃2026年完成。