澳洲空軍再為日本戰機空中加油

【本報綜合報道】澳洲近年加強與印太地區盟友軍事合作，澳洲皇家空軍近日與日本航空自衞隊訓練，旗下KC30A空中加油機首次為日本F15J及F15DJ戰機空中加油。

於3月至4月在日本舉行 澳洲皇家空軍上周六表示，這場空中加油訓練今年3月29日至4月26日在日本舉行，空中加油機利用先進輸油管向日本戰機在空中提供燃油，雙方在日夜不同情況下展開11次飛行及325次接觸，期間作出一系列的空中機動動作。澳洲皇家空軍指這次空中加油試驗有助加強澳日部隊的空中合作，空中加油可以克服兩地之間的距離。

澳洲KC30A空中加油機去年在北領地試驗為日本F2A戰機空中加油機，澳洲皇家空軍現時操作7架同款空中加油機，每架可以攜帶超過100噸燃油，2011年起服役。軍方聲稱這類合作及相互理解，是確保一個安全、韌性、繁榮的印太地區之必要部分。

日本航空自衞隊表示，這次空中加油相容性試驗根據去年12月日澳外交及防務部長會議，決定在日本海上空舉行，形容空中加油有利於日澳空中部隊的互操作性；航空自衞隊今後繼續加強防務合作及交流，維護及強化一個自由及開放的印太地區。