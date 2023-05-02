受人手供應鏈影響 美難準時交付核潛艇

【本報綜合報道】澳洲建立核動力潛艇艦隊的第一步，是從美國採購二手維珍尼亞級攻擊核動力潛艇，但美方現時不但要努力提高該級潛艇的產量，亦需要顧及被視為各個造船項目的重中之重、與核威懾力量有關的新一代戰略核潛艇建造進度；加上受到人手不足及供應鏈問題的影響，軍方將領承認要準時交付指定數量的潛艇面臨挑戰。

美國核動力潛艇艦隊由俄亥俄級戰略核潛艇、俄亥俄級巡航導彈核潛艇、洛杉磯級攻擊核潛艇、海狼級攻擊核潛艇、維珍尼亞級攻擊核潛艇組成。當中只有維珍尼亞級繼續建造，取代餘下尚未退役的洛杉磯級，與海狼級構成攻擊核潛艇艦隊；哥倫比亞級將取代俄亥俄級擔當海基核威懾力量，其重要性凌駕在其他造船項目之上。

6名澳洲軍官已完成美訓練 美國海軍計劃每年建造一艘哥倫比亞級及兩艘維珍尼亞級，但這未考慮到向澳洲出售二手維珍尼亞級。美國海軍戰略系統項目主任、海軍中將沃爾夫（Johnny Wolfe）上月中向國會參議院軍事委員會戰略部隊小組委員會表示，在俄亥俄級退役與哥倫比亞級服役之間只有很少甚至沒有出錯的空間，必須如期交付12艘哥倫比亞級。

沃爾夫提到需要繼續對美國潛艇工業基礎優先作出短期投資，並透露軍方對造船廠現代化及擴大規模，未來5年合共投資超過24億美元（約187億港元）。在國家核安全局負責海軍核反應堆的海軍中將考德威爾（James Caldwell）透露，已經有6名澳洲低級海軍官兵完成在南卡羅萊納州的核反應堆學校訓練，將會派往美國的核潛艇。