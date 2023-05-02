兩岸國際

澳洲現役潛艇 僅一艘可隨時戰鬥

澳洲準備延長柯林斯級常規動力潛艇的使用壽命。 澳洲準備延長柯林斯級常規動力潛艇的使用壽命。
澳洲準備延長柯林斯級常規動力潛艇的使用壽命。
質疑能否操作核潛艇
澳洲決定斥資3,680億澳元（約1.9萬億港元），在美國及英國協助下組建核動力潛艇艦隊，被視為該國「向北」及「向海」戰略應對中國的重要舉措。澳洲傳媒昨天報道，澳洲皇家海軍現役6艘柯林斯級常規動力潛艇中，踏入今年只有一艘保持隨時戰鬥的狀態，令人質疑是否有能力操作更複雜的核動力潛艇。
根據美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）核動力潛艇合作計劃，澳洲從常規動力潛艇轉型至核動力潛艇分為兩個階段，第一個階段是2030年代初期至中期，澳洲向美國採購至少3艘二手維珍尼亞級核動力潛艇；第二個階段是2040年代初期至2060年代，澳洲開始交付自行建造的AUKUS級核動力潛艇，最終配備8艘。為了確保維持水下戰力，柯林斯級常規動力潛艇2026年開始延長使用壽命，最後一艘2048年退役。
入水起火頻生 維修現延誤
澳洲廣播公司引用官方數據、衞星圖像、新聞報道，發現柯林斯級常規動力潛艇艦隊2016年至2021年的狀態非常好，但之後問題陸續浮現。根據澳洲皇家海軍制訂的目標，艦隊指揮官在任何時候應該有4艘潛艇可以使用，餘下兩艘則接受深度維修。惟2021年9月，希恩號及沃勒號被迫退出前線，前者嚴重入水，後者數周內兩度入水及起火，導致整支艦隊只餘下兩艘潛艇可以使用，意味作戰能力削減一半。
禍不單行的是，AUKUS核動力潛艇合作計劃今年3月13日公布前，澳洲皇家海軍減至只有一艘柯林斯級常規動力潛艇可以使用，原因是維修出現延誤、新冠疫情影響、需要時間從上述提及的入水及起火事故恢復過來。澳洲皇家海軍司令哈蒙德（Mark Hammond）承認這兩年無法達到作戰目標，指新冠疫情及供應鏈問題導致維修階段超出規定時間，但有信心可以克服困難，並預測潛艇作戰能力未來12個月正常化。
延長潛艇壽命 料耗312億
柯林斯級常規動力潛艇1996年至2003年期間開始服役，它們原定2020年代中期陸續退役，但現時需要延長服役，確保與核動力潛艇順利交接。哈蒙德承認澳洲面對的印太地區戰略形勢，是數十年來最複雜及最有挑戰性。對於澳洲最快2030年代初期才首次擁有核動力潛艇，他表示：「若說這不是高風險便是誤導，當然這是高風險。」
報道提到，延長柯林斯級常規動力潛艇使用壽命的工作，包括更換柴油引擎、電池、電子系統，估計總共耗資60億澳元（約312億港元）。澳洲皇家海軍指潛艇接受深度維修的同時，順道更換上述核心部件，預計每艘僅需時兩年完成。但是有分析認為軍方想得太樂觀，似乎沒有考慮出現延誤的可能性，隨時只有更少潛艇可以調動。本報綜合報道
柯林斯級常規動力潛艇需要定期維修維持作戰能力。柯林斯級常規動力潛艇需要定期維修維持作戰能力。
柯林斯級常規動力潛艇需要定期維修維持作戰能力。
澳洲柯林斯級常規動力潛艇基本規格澳洲柯林斯級常規動力潛艇基本規格
澳洲柯林斯級常規動力潛艇基本規格
澳洲皇家海軍潛艇轉型計劃澳洲皇家海軍潛艇轉型計劃
澳洲皇家海軍潛艇轉型計劃
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