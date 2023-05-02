台婦骨折 控訴醫院拒賠

誤踩嘔吐物滑倒 院方要求先清數 台灣台中市一名婦人上月在一所軍醫院門診大廳誤踩他人的嘔吐物滑倒，導致右腿骨折。傷者家屬在社交網指控院方初時答應承擔所有醫藥費，但其後反悔。院方周日回應指，軍醫院公共意外責任保險有一定申請程序，須有付款收據始可向保險公司申請賠償，強調將全額負責傷者的醫藥費。

事發於上月14日早上11時許，陳姓婦人往軍醫院看心電圖報告，未料途經門診大廳時出事。院方醫勤組3人立即上前協助，並於同日替陳婦開刀。閉路電視片段顯示，事發前數分鐘一名病人在門診大廳嘔吐，但一直無人清理，只有一名清潔人員把輪椅放在嘔吐物前方阻擋。未幾陳婦便繞過輪椅，踩中嘔吐物跌倒。

院方：由保險支付 陳婦女兒上周六在社交網發文，稱母親住院兩周間醫院只是派人拿水果探望一次，並承諾會負責所有後續醫療費用。惟母親在上周五準備出院時，院方要求家屬付清所有款項，她們從上午等到近中午才有長官出來對談，對方卻反口說當初是指費用從保險支付。

醫院政戰主任涂朝騰上校指出，事發時他有親自到場去慰問說明，隔天也送水果禮盒探視。傷者家屬認為費用不該由他們支出，但按照保險流程必須先由家屬付費，再跟保險公司申請報銷，對於造成誤解深感抱歉。院方強調，將全額負責陳婦的醫療費用，希望家屬體諒達成共識，至於其他相關求償，將到區公所開調解會。院方又指由於院區過大，清潔人員未及抵達現場清理穢物，導致陳婦滑倒受傷，對此深感遺憾及抱歉，後續將加強人員教育。本報綜合報道