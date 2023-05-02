膝蓋頂前座 飛機兩客全武行

【本報綜合報道】內地社交網上周六流傳影片，一架飛機飛行期間有兩名乘客突然打鬥。網民紛紛譴責打架行為，更稱「太嚇人了，都打到天上去了」。

可判處5年徒刑 網上流傳影片顯示，兩名分別坐在前後排座椅的乘客互相拉扯，旁邊的乘客出手勸阻，空姐也在旁嘗試調停。拍片者稱，事發時飛機正在萬米高空飛行，兩名乘客之所以起衝突，是因為坐在後排的乘客把膝蓋放在前排座椅的靠背上。前排乘客多次提醒對方未獲理會，於是用手拍打後排乘客的腿，雙方於是發生肢體衝突。

報道指，事件疑發生在首都航空一架由雲南麗江飛往安徽合肥的航班上。有網民建議遇到類似情況千萬不要動手，「一定是叫空姐或空警處理，切不可動手打架，有理也變沒理了」。

內地傳媒報道，在飛機上打架，如果情節輕微，會依據治安管理處罰法給予罰款、拘留的處罰。如危及飛行安全，則可能構成暴力危及飛行安全罪，將依據刑法的規定追究刑事責任。如造成嚴重後果，可以判處5年以上有期徒刑。