圍牆遮擋壺口瀑布風光 民眾質疑不花錢不准看

【本報綜合報道】陝西省延安市宜川縣壺口瀑布沿途部分路段，被民眾批評圍牆嚴實遮擋，只聽見聲音但看不到景點，質疑必須花錢才能夠看壺口瀑布，不花錢就被圍牆擋着。宜川縣文旅局工作人員周日指，圍牆出於安全考慮所建。山西省臨汾市文旅局指景區內部擴建，出於安全在部分路段外圍修建圍牆，並非防止偷窺景色。

網上流傳情況可見，壺口瀑布陝西側有較高的圍牆，山西側有圍擋物，在外部無圍擋物附近，無法看到壺口瀑布。網友指外部都是圍牆，不讓進不讓看，必須花錢才看到。2020年及去年夏季已經有網民指景區有圍牆遮擋，有人覺得壺口瀑布是大自然的饋贈，卻被圍牆變成高價景區。宜川縣文旅局稱，圍牆建在景區內部路邊多年，路靠山體本就不寬，人多、車多的時候有危險。