設旅遊誠信金 四川速解紛爭

市政府宣布，遊客如遭遇消費糾紛，可以通過「12345」熱線平台提出賠付要求，文旅、市場監管、商務、發改等部門聯合成立工作專班，對相關投訴提級提速辦理，原則上對遊客無過錯的一般糾紛3個工作天內辦結並完成退賠。

市區兩級統籌設立總值2,000萬元人民幣（約2,273萬港元）的「旅遊誠信金」，建立涉旅投訴先行賠付機制，對遊客無過錯且事實清楚、證據充分、索賠依據明確的投訴，工作專班即啟動先行賠付；旅客與成都市的旅行社、賓館酒店或民宿、在景區景點內餐飲店、購物商店等，發生在合同、價格方面的消費糾紛，均可以申請快速賠付。