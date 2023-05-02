桂林景區 拒借廁所招怒火

要求買票方准入內 終需閉門整改 內地多地在五一長假期出現不少涉及旅遊的爭議，有網民上周六聲稱，廣西自治區桂林市木龍湖景區外沒有廁所，民眾想進入景區上廁所，卻被要求購買55元人民幣（約63港元）的門票，引起熱議。桂林市旅遊市場綜合監管工作領導小組高度重視，周日晚上宣布立即組織展開調查工作，景區即日起閉門整改。

位於市中心 人流量大 網上流傳影片可見，一名男子在景區外表示只是想進入廁所，並非入景區遊玩，卻被工人作員攔阻，要求他「出去」。桂林市旅遊市場綜合監管工作領導小組通報指，四川省廣安籍遊客蕭世政等4人上周五下午5時35分左右到達木龍湖景區檢票處，要求免費入園上廁所，遊客得知入園需要購買55元門票後與檢票人員發生語言衝突，景區保安人員上前勸阻，並指引遊客前往附近的公共廁所。小組辦公室事後立即約談景區負責人，責成對方加強員工培訓，提高文明服務水平，規範經營行為，營造文明旅遊的良好環境。景區同時聯繫涉事遊客表達歉意，景區即日起閉門整改。

景區工作人員此前表示，景區內的廁所不是公用廁所，沒有買票是不可以進入，可能有人理解是要購買門票才可以如廁，但保安的意思是因為景區收費，必須購買門票才可以入園，類似事情經常發生。景區位於市中心，人流量大，景區外約300米處有公共廁所，園方曾經向政府部門建議在景區外增建一個公共洗手間方便民眾，但目前還未建造，工作人員會叫需要如廁的民眾去附近公共洗手間，景區也培訓工作人員注意文明用語和服務態度。工作人員指，今次糾紛是因為遊客硬要進入景區而與管理人員發生誤會，若遊客在溝通的情況下需要借用景區廁所並不需要買票。

黃山遊客滯公廁過夜 另一方面，安徽省有網民上周六稱黃山風景區光明頂的廁所擠滿遊人，不少人躺在廁所走廊。在廁所過夜的遊客，有人蓋毛氈，有人席地而坐；現場傳出廣播提醒，「如果您執意夜宿，請您遵守公共秩序，不要影響他人正常如廁」。不少網民留言「這樣的旅遊有點受罪」，有人質疑「就算住不起酒店，為何不提前準備帳篷」。

內地傳媒周日致電黃山景區，工作人員承認前一晚的確有不少遊客滯留在光明頂的公共廁所過夜。景區每天限定客流是3萬人，其中有遊客預訂景區的酒店住宿，有的則在結束遊覽後下山，可能有部分遊客沒有訂到山上的酒店，又錯過下山時間，只能夠在廁所過夜。本報綜合報道