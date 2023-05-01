德經濟前路茫茫 恐淪為歐洲病夫

當前震驚德國社會的經濟消息，是德國菲斯曼（Viessmann）公司以120億歐元向美國的開利全球企業（Carrier Global Corporation）出售其旗下重要組成部分Viessmann Climate Solutions，80%是現金支付，其餘20%是用開利股份。菲斯曼是有家族背景的成功企業，其熱泵（heat pump）技術正是出售部分，這項技術執德國牛耳，收益龐大及有國際競爭力。

因此，德國朝野及傳媒界大聲疾呼德國企業出走及被併購，會造成德國企業出售潮的經濟衰敗，德國經濟會淪為「歐洲病夫」。更有社會輿論要求政府深入調查這次併購會否使關鍵技術外移流失、減少國內生產及就業，而要加以阻止。

找合作夥伴謀擴展 德國經濟分析家就指出，菲斯曼要面對亞洲中、日、韓的對手如美的、大金、LG及三星平價同類產品湧入歐洲，不能不找合作夥伴加強經濟規模，與開利合作可拿開利股份、佔領美國市場及享受美國政府的優惠。現時若不趁好出售謀求擴展，恐怕到受不起國際對手擠壓才出售，會損失巨大。而且，併購計劃預期企業在德國本土會加大生產，可以削減生產成本以增加利潤及市場競爭力。

近日德國一項企業調查的驚人發現是，竟然有56%的受訪企業計劃在國外尋找發展，只有44%受訪企業會留在國內。更驚人的是，只有22%受訪企業沒有意圖出售，其餘78%都有意圖出售。

這一切說明德國的企業經營條件非常艱辛，首先是政府高經營稅、高工資及職業安全保險，近年還嚴重欠缺技術及研發人才。另外一個是德國很多家族企業特色導致的問題，德國本來引以為傲是它經歷19世紀末及二戰後兩波工業發展，出現很多優良中小家族企業，但到如今不少沒有後人接手，出現青黃不接、轉售及結業的困擾。

上面的趨勢說明一個事實，就是德國欠缺經濟及社會規模來推展高新科技的市場化。失敗例子是德國太陽能及風力發電企業在1990年到2010年初非常成功，但漸漸在政府減少補貼下無法和中國競爭，如今要大量進口中國太陽能及風力裝置，還有磁懸浮鐵路技術，發展出來也因國土小及投資太大，無以為繼，卻在中國發揚光大。因此，找國際大國合作夥伴才是出路。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻