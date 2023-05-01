兩岸國際

躲垃圾箱避雨
落大雨但沒帶傘的情況令人尷尬，中國遼寧省3名女學生近日遇上同樣窘況，卻表示毫不畏懼，她們直接躲進校園內的垃圾箱裏避雨，更大讚「真是個躲雨的好地方，以後下雨再也不怕忘帶傘了」。
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