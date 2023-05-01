老師製售陶器 助家鄉兒童讀書

【本報綜合報道】澳洲昆士蘭省開恩茲一名出生於烏干達的陶藝老師，透過出售自己的陶器作品、教授陶藝並成立兒童慈善機構，幫助自己家鄉兒童解決教育費用問題。她如今已籌集數千美元，支持了數名兒童讀完小學和中學，部分兒童已完成高等教育並找到工作。

烏干達出生 澳洲受教育 澳媒前日報道，卡斯爾耶（Samallie Kasirye）在兒童時由母親交給一對陶藝家的夫妻作為養父母，並在對方培養下長大，前往澳洲接受教育。她如今已在澳洲生活了超過30年之久，因意識到自己十分幸運得以接受教育，加上家鄉烏干達東北部村落還有很多兒童無法上學，她透過自己的力量籌款，資助家鄉兒童完成學業。

卡斯爾耶稱，在養父母的指導之下，自己學會了陶藝。由於養父母一直確保她要回到家鄉拜訪親生母親，讓她在很年輕時便意識到自己的幸運，因為當地很多女童都在十分年輕時被迫出嫁。她指教育是改變學生命運的機會，如果沒有教育，該批家鄉的兒童們就沒有未來。