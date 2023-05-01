美墨邊境 半年拘6500中國人蛇創新高

【本報綜合報道】英國傳媒上周五報道，自去年10月以來，美國海關及邊防局在美墨邊境逮捕超過6,500名中國公民，同比增長超過15倍，創下歷史新高。有移民專家、律師及美國官員認為，由於難以取得美國簽證，加上中國實施嚴格新冠防控措施引致經濟衰退，導致中國公民湧到美墨邊境。中國駐美國大使館強調，中方反對非法移民。

單親母攜女靠抖音教路偷渡 英媒在美國德州東南部偏遠邊境拍攝3周，目睹數百名中國非法移民進入美國，採訪20至30人。所有受訪者表示，他們從社交媒體獲得經陸路赴美方法，並使用網紅、私人團體及網民留言提供資訊計劃行程。約一半受訪者指，他們抵達前曾在中國經營網店及電影製作公司等。

單身母親吳麗華（Lihua Wu，音譯）早前聯同5歲女兒試圖越過美墨邊境，至4月2日午夜前遭美國邊境巡邏隊逮捕。她稱依靠抖音獲悉詳細行程攻略，以及如何找到可靠嚮導等。

談及為何赴美時，她解釋去年新冠清零封鎖期間，自己在浙江省義烏市經營網絡化妝品批發生意銷售額從約600萬元人民幣（約681萬港元）跌至100萬元人民幣（約113萬港元），促使其離開中國。