德州漢冷血射殺5鄰居

攜步槍逃捕 遭懸紅3900萬通緝 美國德州上周五深夜發生槍擊案，5名死者頸部以上位置中槍慘死，懷疑死前遭槍手行刑式處決。初步相信，血案與噪音糾紛有關。法院懸紅500萬美元（約3,900萬港元）通緝一名涉案男子，他攜帶一把AR15半自動步槍不知所終。

事發於休斯頓以北約88公里的小鎮克里夫蘭，聖哈辛托縣警方於上周五晚上11時31分接獲報案有人發出噪音滋擾，警員抵達現場後在屋內發現多人中槍，其中4名成年男女當場死亡，一名男童送院搶救後不治。

警員在場找到5名生還兒童，他們沒有受傷，其中兩人身處睡房，被兩名女死者壓在身下。死者年齡介乎8歲到40歲，全都來自中美洲國家洪都拉斯。

酒後深夜試槍 指鄰居干涉逞兇 警方指，血案導火線與38歲西班牙裔醉酒疑兇奧羅佩薩（Francisco Oropeza）在家中前園試槍有關，鄰居以槍聲導致嬰兒無法入睡為由，隔着圍欄喊話要求奧羅佩薩停止開槍，惟他反指對方無權干涉。死者家門口的閉路電線片段顯示，奧羅佩薩曾持槍進入屋內，部分死者為了保護兒童而捨身擋子彈。

屋主加西亞在慘劇中痛失妻子及8歲兒子，他指自3年前遷入克里夫蘭後，一直與鄰居相安無事。他指妻子首先在屋外走廊中槍，然後入屋逐個房間尋找目標。加西亞逃離現場期間，奧羅佩薩從後及追趕連開5槍，但沒有擊中。

警員曾在現場附近找到奧羅佩薩遺棄的手提電話及衣物，但警犬其後無法嗅出他的氣味，聯邦調查局休斯頓外勤辦公室將協助追捕疑兇。本報綜合報道

警員封鎖現場調查。 奧羅佩薩