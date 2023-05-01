哥倫比亞火山將噴發 城鎮疏散

哥倫比亞西部的魯伊斯火山可能於短期內再度噴發，上周六開始疏散火山附近的城鎮。災害風險管理辦公室宣布，正採取行動疏散魯伊斯火山主要火山口15公里以內的城鎮。礦業部亦發布聲明稱，最近地質活動明顯增加。（綜合報道）