兩岸國際

哥倫比亞火山將噴發 城鎮疏散

哥倫比亞西部的魯伊斯火山可能於短期內再度噴發，上周六開始疏散火山附近的城鎮。災害風險管理辦公室宣布，正採取行動疏散魯伊斯火山主要火山口15公里以內的城鎮。礦業部亦發布聲明稱，最近地質活動明顯增加。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc