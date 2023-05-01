兩岸國際

移居港避兵役 星洲漢判監半年

一名新加坡男子年幼隨父移居香港，至入伍年齡仍不回國履行國民服役義務。經過大約10年時間，他決定帶同妻兒返回新加坡定居及自首，至上周五承認一項牴觸國民服役徵召法令罪名，判囚半年。（綜合報道）
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