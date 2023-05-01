德訓烏千兵準備反攻

學習城鎮戰鬥 操作重型武器 德國《圖片報》上周六報道，逾千名烏克蘭特種部隊成員目前在德國聯邦國防軍十數個基地受訓，準備參與反攻。他們學習城鎮作戰、戰場急救及操作重型武器，包括豹2主戰坦克及PzH2000自走榴彈炮等。

報道指，城鎮作戰是奪回遭俄羅斯佔領城市的關鍵。在建築物密集地區作戰需要特別技能，通常在近距離及多個樓層交戰，遇上地雷陷阱的風險特別高。德軍教官亦教導烏克蘭特種部隊如何消滅挖壕固守的俄軍，並提供求生、迴避、抵制審訊及逃脫課程，增加學員在俄軍後方的生存機會。有烏克蘭士兵透露，即使在巴赫木特之類的小城市，雙方的逐屋戰鬥也很激烈，他們在一座半獨立式房屋內佔據一個位置，而俄軍就在隔壁房間，甚至能聽到對方的聲音。

報道又指，德國政府及軍方對烏克蘭反攻持審慎樂觀態度，最樂觀情況是有限突破俄軍防線及取得小勝，主因是俄軍無力發動大規模攻勢，但在防守上擁有數量優勢。此外，德國《法蘭克福匯報》報道，武器製造商萊茵金屬將為烏克蘭生產25萬枚155毫米炮彈，佔歐盟承諾援助的彈藥總數四分之一。萊茵金屬目前每年可以生產45萬枚炮彈，其中35萬枚來自歐洲廠房，未來會把年產量增至約60萬枚。

俄兵空降軍投入巴赫木特戰事 烏克蘭東部司令部發言人切列瓦蒂強調，烏軍仍然控制通往巴赫木特的關鍵補給線。他指俄軍一直試圖奪取「生命之路」（road of life），並企圖建立火力控制。但在烏軍部隊奮戰下，不會讓俄軍得逞。他又指，隨着俄羅斯僱傭兵瓦格納部隊損失加劇，俄羅斯空降軍已投入巴赫木特戰鬥。瓦格納領袖普里高津稱，部隊在巴赫木特推進約100到150米，烏軍的控制區只剩不到3平方公里，但瓦格納折損了94人。本報綜合報道