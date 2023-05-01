衞星圖顯示寧邊核設施持續擴建

【本報綜合報道】專門監察北韓的美國網站「38 North」上周五引述衞星圖像指，北韓平安北道寧邊核設施擴建工程持續，尤其在輕水反應堆、5兆瓦反應堆和鈾轉化區，觀察到主要活動迹象。九龍江堤壩和整個核設施建築群的項目表明，北韓已對核裂變生產投放大量資源。

輕水反應堆冷卻系統正操作 網站分析上月20日拍攝的衞星圖像，指輕水反應堆泵房南部繼續向外排水，表明上址試驗或冷卻系統操作正在繼續。位於工程大樓北面的施工也在繼續，地基佔地面積與工程大樓相當。輕水反應堆和工程大樓之間通道，放置至少20個罐桶或圓柱形物體，工程大樓前也擺放了新材料，估計與輕水反應堆建設或維修有關。

可生產鐶的5兆瓦反應堆活動迹象於3月21日至上月1日期間停止，同月12日恢復，但在8日後再度停止。

鈾轉化區有大量新工程，自3月21日以來，超過30個罐桶從鈾轉化區大樓內移走，表明內部可能正在翻新。鈾濃縮廠周圍也有類似罐桶，表明可能也有內部工程。