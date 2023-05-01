菲總統訪美晤拜登 冀加強商務軍事聯繫

【本報綜合報道】菲律賓總統小馬可斯昨日起訪問美國4天，今日到白宮與拜登會面，美國官員透露雙方將重點討論加強商務和軍事聯繫。

中菲險撞船 美籲華克制 一名美國高官表示，不能低估菲律賓的戰略重要性，本周將公布一些成果，聚焦商業往來和軍事增強，美國商務部長雷蒙多將率領總統商界代表團訪菲，加強美菲商務聯繫。官員指出，小馬可斯希望與中國和美國保持良好關係，但菲方愈加憂慮北京的挑釁性外交，正尋求加強與盟友聯繫。此外，美國計劃加強與菲律賓和日本的三邊對話，美菲亦會商討聯合海上巡邏。菲律賓駐美國大使羅慕爾德兹（Jose Manuel G. Romualdez）表示，未知小馬可斯會否與拜登討論台灣問題，但重點是避免衝突。

一艘中國海警船上周在南海逼近攔截一艘載有記者的菲律賓海岸防衞隊巡邏艦，雙方差點相撞。美國國務院發言人米勒上周六呼籲中國，停止在南海的挑釁與不安全行為。此外，中國駐菲律賓大使館證實，一艘塞拉利昂籍運沙船在菲律賓巴丹省東南海域遇事故翻沉，16名落水的中國籍船員中12人獲救，兩人不幸遇難，另有兩人下落不明。

小馬可斯