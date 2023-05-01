內地《航拍中國》台灣篇 宣傳同根共祖

《航拍中國》是一部有關中國各省市的航拍紀錄片，第一季於2017年播出，至今已播至第4季，先後介紹過北京、廣西、青海、湖北、香港、西藏、澳門、重慶、河南、遼寧等11地具代表性的自然、歷史、人文、發展面貌。台灣篇為今季最後播出的一集，影片內容出現鵝鑾鼻海岸、中央山脈、台北101大樓、宜蘭龜山島、台東縣樟原海岸、日月潭等景點；此外還有街頭小吃、媽祖環島巡遊、屏東王船祭等文化活動。

影片預告旁白聲稱，在台北細雨中重逢，在平靜的港灣回味，感受寶島的浪漫；火山、風雨、海陸變遷，歷經時間的積澱，滄海桑田，大地不斷發生變化。但是從未改變的，是家鄉熟悉的味道，沿襲千年的祝福，同根共祖的文化傳統，還有每一個夜晚，闔家團圓的心願。近2,500條微博提及節目內容，相關話題閱讀總量超1億次。