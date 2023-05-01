美特種兵 演練對戰解放軍

首模擬陸武統 赴台灣助抵禦進攻 中美緊張關係有增無減之際，美國陸軍特種作戰司令部上周四舉行演習，首次模擬在台海衝突中協助台軍防禦。有退役台灣海軍軍官指出，美國及菲律賓近日演練防衞台灣南方的巴士海峽，不足以發揮震懾作用。一旦解放軍攻台，一定從北邊直取台北。

美國軍事新聞網「Military.com」報道，美國陸軍特種部隊在北卡羅萊納州布拉格堡基地，展開模擬台灣場景的演習。第75遊騎兵團成員，乘坐第160特種航空團的CH47直升機抵達訓練場。他們在演習中發射古斯塔夫無後座力炮、突擊地道和操作彈簧刀無人機。演習把一些在反恐戰爭使用的武器及戰術，與其他武器相結合，反映出美國陸軍特種作戰司部已出現巨大變化，就可能與主要軍事對手爆發衝突做好準備。

美稱阻三戰是任務 美國陸軍特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan Braga）中將稱，根據美國國防戰略，中國對美國步步進逼，美軍最終任務是阻止第三次世界大戰爆發。演習公開把中國及中國人民解放軍列作對手，是一個不同尋常的直接舉動，扭轉過往美軍不願公開暗示衝突的做法。

美國與菲律賓日前舉行歷來最大規模「肩並肩」聯合軍演，演練保衞巴士海峽。台灣海軍退役上校黃征輝上周六在電視節目中表示，美菲認為只要在巴士海峽部署，便可阻止解放軍在台灣東部進攻。惟他認為，解放軍不可能把大軍拉到台灣東邊進攻。台灣東邊在兵法上叫做「死地」，比如颱風天道路就可能中斷，所以解放軍一旦攻台，必定是從北邊來、直指台北，而不會從南部打上北部。他續指，解放軍若要轟炸台灣軍事要地，也會從北部攻擊。他又指連美國都忌憚解放軍，並指有的國家只是擺出陣式支援台灣，一旦解放軍攻台是不會來援。

巴拉圭昨舉行大選 此外，台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭昨日舉行大選，選出新一屆總統、國會議員和地方首長。反對派新巴拉圭政黨聯盟的總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）曾揚言當選就會與台灣斷交，在兩岸局勢不斷升溫之際，外界特別關注選舉的結果。洪都拉斯與台灣3月正式斷交後，台灣目前只餘下13個邦交國。本報綜合報道