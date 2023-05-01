大熊貓關注度升溫 官方籲勿網絡看診

痛心謠言亂傳 指同類健康總體良好 多隻在中國生活或旅居海外的大熊貓近期傳出健康問題。對於大熊貓受到社會高度關注，中國大熊貓保護研究中心上周五在其官方微博發文，呼籲民眾切勿單憑「網絡看診」判斷一隻大熊貓健康與否。

發文先針對網上有關多隻大熊貓的傳聞闢謠。其中，中心對旅泰大熊貓「林惠」突然離世表示痛心，但強調其家族「林陽」、「林冰」和「嘟嘟」目前分別在都江堰和雅安基地非參觀區健康生活，且林冰今年沒有繁育計劃。關於旅美大熊貓「美香」、「添添」、「小奇迹」的情況，中心表示3隻大熊貓身體狀況總體良好。

稱公眾過度共情影響飼養 聲明強調，熊貓中心的每一隻大熊貓都是寶貝，並表示理解市民對大熊貓深沉的愛，但大熊貓是野生動物，是猛獸，是經過800萬年殘酷競爭生存下來的「活化石」。其飼養管理是一項科學嚴謹且專業的工作，公眾過度擬人化和過度共情會干涉正常的飼養管理工作。聽到關於大熊貓的謠言，中心感到氣憤、痛心。因為在大家看不到的地方，有專業的飼養團隊和獸醫人員精心照顧着牠們。

研究中心指，無論是否在公眾視線，大熊貓都會受到精心照顧。中心最後呼籲，大熊貓是中國的國寶，如果真的愛大熊貓，請大家科學理性看待大熊貓飼養管理工作，尊重大熊貓保護事業來之不易的成果，至少可以做到不造謠、不信謠、不傳謠。雖然大熊貓不會上網，但也請大家為牠們營造一個風清氣正的網絡環境。本報綜合報道