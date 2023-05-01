網信辦查違規 約談多間網絡平台

各級網信部門在上述行動中，累計約談網站2,203家，暫停功能或更新網站48家，下架應用程序55款，關停小程序12款，會同電訊主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站4,208家。期間，各部門又依法查處一批違規從事互聯網新聞訊息服務、破壞網絡傳播秩序的網站，關閉一批假冒仿冒或侵權網站，關閉一批從事有償論文代寫代投非法中介服務網站，下架或關停一批傳播色情低俗訊息的應用程序，並查處一批傳播色情低俗訊息的貼吧。