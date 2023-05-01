新冠感染回升 內地籲假期防疫

發布內容指，自去年12月9日以來，各省區市報告人群新冠病毒核酸檢測感染數及感染率呈現先增後降趨勢。感染人數自去年12月22日達至高峰後下降至今年4月20日的2,661宗，4月27日增至6,752宗；檢測感染率自去年12月25日達高峰（29.2%）後波動下降，到4月27日為4.4%。內地流感哨點醫院每周流感樣病例數量穩定在10萬左右，於4月17日至23日流感病毒感染率下降至27.7%。另自去年12月1日至今年4月27日，內地共報送35,089宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變種病毒株，涵蓋134個進化分支。主要流行株為BA.5.2及其亞分支和BF.7及其亞分支等。