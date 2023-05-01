貨車掉鐵釘高速公路44車爆胎

高速公司稱賠償車主

上周五下午多名網民發片爆料稱，在常台高速蘇州吳江盛澤段車行緩慢，不少車輛停在應急車道，有救援車拖車經過。另有網民上傳輪胎受損的畫面，聲稱有人在公路上「撒釘子」，導致「一百多輛車被扎胎」。有受事件影響的網民其後對內媒稱，不清楚車輛輪胎破損的具體原因，但已經報警處理。事發後，很快就有救援人員到來。該網民表示，後續會有相關的賠償。