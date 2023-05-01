長三角鐵路 單日旅客355萬人次

景點門票銷情較19年翻倍 上周六是內地五一假期首天，中國旅遊研究院預計，今年假期料有多達2.4億人次出遊，突破2019年同期水平。據中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，當日長三角鐵路發送旅客逾355萬人次，較2019年同期增長2.3%。有景區門票預訂平台數據顯示，截至當日中午12時，景點門票訂單量較2019年假期首日翻倍，其中異地訂單量增長125%。

上周六，中國鐵路上海局集團有限公司上海直屬站發送旅客突破65萬人次，創該站單日發送旅客歷史新高。周日長三角鐵路持續迎來假日出行大客流，預計發送旅客約360萬人次。從目前的售票數據看，周日由上海、南京、杭州、寧波等地前往北京、廣州、福州、廈門、長沙、青島等直通方向的車票基本售罄。為應對假期旅客集中出行，長三角鐵路部門昨日在啟用高峰線的基礎上，增開旅客列車224列，組織340列動車組列車重聯運行，加掛普速車輛152輛。

樂園古蹟山景最受歡迎 不少景點五一門票銷情較2019年同期有大幅提高，其中受歡迎程度前3名為主題樂園、人文古蹟和山嶽型風景區。目前北京環球度假區、上海迪士尼度假區五一假期多個單日門票已經售罄。上海海昌海洋公園五一假期前一周門票預訂量達到2019年同期6倍，五一假期期間門票預訂量超2019年預訂量約13倍，外地客源佔比從五成提升至七成。

今年以來，泰山風景名勝區遊客量屢創新高，五一假期前3天景區夜間時段的門票預約已滿，截至上周六中午12時，泰山景區已接待進山遊客2.3萬人，與2019年同比增長151%。假日出行也帶動了餐飲消費。據美團數據顯示，有上周六新開業的廣州食店，午市開展30分鐘內已發放排隊籌號200個。本報綜合報道