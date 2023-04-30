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英王伉儷最新合照
英王查理斯三世和王后卡米拉將於本周六加冕，白金漢宮前日公布英王伉儷在白金漢宮藍色客廳拍攝的最新肖像。查理斯和卡米拉分別身穿藍色調的西裝和長裙，卡米拉佩戴了原屬已故英女王伊利沙伯二世的珍珠耳環。
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