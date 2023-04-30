藝術家助貧困婦女 傳授椰殼手工藝
【本報綜合報道】印度媒體前日報道，泰米爾納德邦一名六旬男藝術家，自小受祖父薰陶，喜歡藝術和手工藝，並繼承對方手藝。眼見當地部分女性生活困苦，難以維生，他成立手工藝品公司，並專門聘請及培訓低收入群體女性，大大改善她們的生活。
62歲藝術家克魯茲（S Jeya Cruz）自小便知道自己不是讀書的材料，於是改向祖父學習製作工藝品，最終熟能生巧掌握手藝。
聘用教導 製作餐具小首飾
克魯茲利用椰子殼製造餐具，剩下的廢料則會用來製作小首飾等。眼見女性為生存而苦苦掙扎，克魯茲伸出援手，目前已聘請多名困難婦女，並將手藝傳授。他指公司沒有賺到太多利潤，但一想到能幫助她們自力更生，令他一直堅持下去，「我將在餘生中繼續這樣做。即使在我死後，這些遺產仍將由這些女性繼承」。
一名48歲員工阿內特（Arokia Anet）十分感謝克魯茲，指自己2014年喪夫，當時陷入絕望境地。為維持生計及撫養兩個孩子，沒有任何經驗的她最終獲克魯茲聘用，並獲得相對較好的收入，目前正供女兒入讀大學。
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