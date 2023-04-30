藝術家助貧困婦女 傳授椰殼手工藝

聘用教導 製作餐具小首飾

克魯茲利用椰子殼製造餐具，剩下的廢料則會用來製作小首飾等。眼見女性為生存而苦苦掙扎，克魯茲伸出援手，目前已聘請多名困難婦女，並將手藝傳授。他指公司沒有賺到太多利潤，但一想到能幫助她們自力更生，令他一直堅持下去，「我將在餘生中繼續這樣做。即使在我死後，這些遺產仍將由這些女性繼承」。