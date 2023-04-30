荷男禁再捐精 違令嚴懲

多地誕下六百童 拒從臨床指引 荷蘭一名男子過去16年來透過捐精，在全球多地成為總共逾550名兒童父親，涉嫌違反捐精者不應為12個家庭生育超過25名孩子臨床指引。海牙法院前天裁定，男子今後不可捐精，否則每次面臨10萬歐元（約87.4萬港元）罰款。

41歲男子喬納森（Jonathan M.）自2007年開始捐精以來，已在國內外幫助他人生育550至600名兒童。除了荷蘭，他曾在丹麥一間診所捐精，估計其精液已獲送往多個國家。由於他涉嫌違反荷蘭指引，遭到一個保障捐精者兒女權利基金會及另一名據稱使用其精子誕嬰的母親入稟法院。

其子女恐有心理陰影 經審訊後，法官赫塞林克（Thera Hesselink）前天下令喬納森未來不可捐精，亦不得再與願意接受其精子、即將為人父母人士聯絡及宣傳其服務，也不可加入由對方建立聯繫組織，否則會被罰款。法院批評喬納森誤導一眾即將為人父母人士，導致對方不知道他過去已經協助多人誕下兒童，當孩子長大後得悉自己擁有數百名同父異母兄弟姐妹，可能產生負面心理影響。

當得悉裁決結果後，該名入稟法院母親發聲明感激法院阻止喬納森「好像野火一樣蔓延其他國家」大規模捐精行為。她促請喬納森接納法院判決，以及尊重其利益，並重申其兒子理應不受打擾。

除了此案，荷蘭過去曾發生與捐精有關爭議事件。一名已經去世醫生2019年獲證實，他生前曾擅自利用自己精子，與接受人工授孕女性卵子結合，誕下至少49名子女。本報綜合報道