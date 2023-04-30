駐阿聯酋 美A10攻擊機升級

【本報綜合報道】美國駐敍利亞的部隊上月遭伊朗自殺式無人機攻擊造成傷亡後，隨即從本土調派一個A10攻擊機中隊到阿聯酋提供密接空中支援（CAS）能力。美國空軍中央司令部司令格林克維奇透露，這批軍機升級後，每架可以攜帶16枚炸彈。

每架可攜16枚炸彈 美國傳媒上周五刊登格林克維奇的訪問，他表示派駐阿聯酋的A10攻擊機數周內接受軟件升級，使之具備掛載GBU39小直徑炸彈的能力，日後4架A10攻擊機出擊時，最多可以轟炸64個地面目標，數量增加的幅度是接近3倍。這款軍機以往每個武器掛架只可以掛載一枚500磅炸彈，今後可以掛載4枚250磅體積小的小直徑炸彈，成為「炸彈卡車」。報道續指，美國空軍計劃把A10攻擊機的炸彈載量推高至24枚。

A10攻擊機在波斯灣戰爭成名，成功摧毀伊拉克大量裝甲部隊。格林克維奇透露，是次部署提升美國空軍在中東地區的作戰能力，有助維持一個合理、可持續、充足的態勢。

除了對付在敍利亞獲得伊朗支持的武裝組織外，A10攻擊機也可以用於巡邏霍爾木茲海峽，應對伊朗對海上安全的威脅，包括騷擾外國軍艦及運油輪航行。