澤連斯基求華協助 帶回留俄兒童

澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周五表示，與中國領導人通話時請求對方協助，把被俄羅斯遣送出境的烏克蘭兒童帶回國。俄羅斯總統普京同日稱，俄方不會遵守某些國家發明和強加的規則，亦不會自我孤立，願意與友好國家公平合作。

普京斥西方集體經濟侵略 澤連斯基與中國領導人上周三通電話，是兩國領袖自俄烏戰爭去年爆發後首次通話。澤連斯基說：「我們需要所有人參與，對綁架這麼多烏克蘭兒童的俄羅斯侵略者和恐怖分子施壓。」他稱聯合國和其他各方想要幫忙，但目前為止結果不盡理想，所以求助中方。對於「非法遣送」烏克蘭兒童，國際刑事法院已經向普京發布拘捕令，烏克蘭表示去年2月24日遭入侵後，超過1.6萬名烏克蘭兒童被遣送至俄羅斯。

另一方面，普京上周五出席聯邦議會立法委員會會議，表示俄方受西方集體的經濟侵略，要求立法者及俄羅斯其他權力機構積極工作，而不是試圖等待困難時期過去，最終目標是為國家的長期、獨立和成功發展奠定基礎。他指將與歐亞、非洲、拉丁美洲的友好國家，擴大務實、平等、互利、排他性的夥伴關係，又批評國際外交體系最近受嚴重侵蝕，俄方前合作夥伴在一些國家瘋狂破壞法律框架和溝通渠道。

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