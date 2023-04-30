美擬在烏克蘭布置感應器 偵測核爆

【本報綜合報道】俄羅斯上月宣布在白羅斯部署戰術核武，美國《紐約時報》上周五報道，美國國家核安全局（NNSA）正在烏克蘭布置多個探測由核武或骯髒彈發出輻射的感應器，藉此確認施襲者身份。NNSA證實在當地部署感應器，能夠偵測任何大小及位置核爆與其影響，同時阻止俄方在沒有歸因情況下對烏方使用核武機會。

可揪出施襲者 報道指，美國國會眾議院上月召開聽證會時提及，美方準備在烏克蘭布置上述感應器，藉此確保烏克蘭人不受輻射影響；NNSA上周三透露詳情。美方行動證明華府正在採取具體措施，為俄羅斯入侵烏克蘭一事可能出現最壞結果作好準備。報道同時提到，由多名專家組成的美國核緊急搜查小組，除了與烏克蘭合作部署感應器外，亦負責培訓人員、監測數據，以及警告哪一地區可能會出現致命性的輻射。

考慮到核爆後引發蘑菇雲獨特性，美國有能力推測誰是施襲者。報道指出，假如核武由坦克或船隻等運載，而非直接飛往引爆地點，美方幾乎不可能找出其來源地點，所以需要依賴由上述感應器網絡收集得來訊息，排除錯誤識別攻擊者的可能性。