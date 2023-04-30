俄空襲烏多地25死 克里米亞燃料庫巨爆

俄羅斯上周五對烏克蘭全國多地發動新一輪空襲，一個位於中部切爾卡瑟州的城市遭受重創，導彈擊中一幢9層高的住宅大樓，造成包括4名兒童在內合共23人死亡。俄佔克里米亞半島塞瓦斯托波爾一個燃料庫翌日發生大火，當局宣稱初步訊息顯示由無人機襲擊造成，強調形勢受控；烏克蘭至今未有承認責任。

烏外長再促美提供F16 烏克蘭空軍表示，俄羅斯上周五出動圖95MS戰略轟炸機發動空襲，在裏海上空合共發射23枚巡航導彈，烏克蘭防空部隊宣稱成功擊落其中21枚。當局表示全國總共25人死亡，重災區是切爾卡瑟州城市烏曼，當地另有至少18人受傷，該幢中彈的住宅大樓上半部幾乎完全摧毀並引發大火。基輔州及第聶伯羅彼得羅夫斯克州亦成為俄羅斯空襲目標，其中第聶伯羅彼得羅夫斯克州有一名年輕女子及其兩歲孩童死亡。

烏克蘭外交部長庫萊巴說，今次俄羅斯大規模導彈攻擊再次證明烏方需要美國F16戰機。烏克蘭國防部長列茲尼科夫透露，烏方反攻的準備工作即將完成，但具體實施的日期及地點由武裝部隊總參謀部決定。他提到西方國家承諾提供的裝備只有部分完成交付，又宣布丹麥已經向烏方提供自走炮，並正在戰場上使用對付俄羅斯。

與此同時，塞瓦斯托波爾首長拉茲沃扎耶夫上周六在即時通訊應用程式表示，當地一個燃料庫發生大火，現場冒出一個蘑菇雲，火勢非常猛烈；火場面積約1,000平方米，拉茲沃扎耶夫呼籲居民保持冷靜，沒有人受傷，火災不對民用基礎設施構成威脅。俄羅斯上周表示，成功擊退一次針對塞瓦斯托波爾海軍基地的無人機攻擊。

斯洛伐克捷克總統訪烏 烏克蘭總統澤連斯基上周五在首都基輔，會見斯洛伐克總統卡普托娃及捷克總統帕維爾，討論軍事援助協助反攻、7月在立陶宛召開的北約峰會。庫萊巴在南部城市敖德薩會晤丹麥、瑞典、冰島、挪威、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛的外交部長。本報綜合報道