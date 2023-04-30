華大使：日勿被綁上分裂中國的戰車

吳江浩

【本報綜合報道】中國駐日本大使吳江浩上周五在日本記者俱樂部發表演講，表示台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中國與日本關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線，警告日方不要被綁上分裂中國的戰車。

吳江浩強調，以何種方式解決台灣問題完全是中國內政，任何外部勢力無權干涉。北京不承諾放棄使用武力恰恰是對「台獨」分裂勢力的根本震懾，是維護兩岸和平穩定的根本保障；「台獨」勢力和外部干涉勢力相互勾結，想把台灣從中國分裂出去，這將是對現狀的真正改變，也將造成災難性的後果。

吳江浩批評有國家一邊縱容支持「台獨」，一邊大談台灣海峽和平穩定，實質是要北京吞下國家主權遭分割，領土完整遭破壞的苦果。

他強調，鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險，把純屬中國內政的事務與日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，遺害無窮；若日本被綁上分裂中國的戰車，日本人民將被帶入火坑。

日公民涉諜 華警告指使者 有記者問及日本公民涉嫌在中國從事間諜活動問題，吳江浩指出這是涉及國家安全的間諜案件，證據愈來愈確鑿，應該反省、收斂的是指使這些人員在中國從事間諜活動的日方個人或機構。這問題是中國的主權和安全受到侵犯，而不是無辜的日方人員受到拘押，針對在中國間諜活動，北京將繼續依法嚴肅處理。