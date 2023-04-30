尹錫悅指朝升級威脅 中國有責

尹錫悅

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅繼續訪問美國，上周五在麻省哈佛大學甘迺迪政府學院出席研討會，認為北韓不斷升級核武技術、違反聯合國安全理事會決議，原因是中國在內的安全理事會理事國應對不力，令朝方核威脅進一步具體化。惟他強調韓方一直致力基於相互尊重的精神，尋求與中方建立追求共同利益的雙邊關係。

哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）提問，美韓首腦發表加強延伸威懾的《華盛頓宣言》會否令韓中關係緊張，尹錫悅作出上述回應，又指日本、美國都面臨核威脅，形容《華盛頓宣言》是必然選擇；宣言應該被理解為美韓共同防禦條約的升級版，將共同防衞涵蓋核武，並凸顯南韓在《不擴散核武器條約》下不發展核武的義務。

尹錫悅同時承認南韓國內有輿論主張應該獨自研發核武，表示該國擁有能夠在短時間、甚至一年內核武裝的技術作為後盾，但強調「擁核」不但涉及單純的技術問題，同時需要考慮相關的複雜政治經濟層面計算，以及放棄一些價值觀和利益。他亦提到韓日關係，聲稱明白國民對日治時期的問題有不滿，但指必須為將來而合作。

韓大使稱美韓首腦宣言無針對性 另一方面，中國對美韓首腦在會後聲明強調必須維持台灣海峽和平表示強烈不滿，南韓駐華大使館公使姜相旭昨日說，上述聲明並非針對特定國家，並且強調台灣海峽緊張，可能在安全和經濟方面對國際社會造成巨大影響，希望兩岸維持和平穩定。