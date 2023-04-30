核武反擊條件 美韓說法不一

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅的美國之旅最大成果，是獲得美方提高延伸威懾力度應對北韓核威脅。惟美韓雙方似乎對具體內容出現說法不一的情況，尹錫悅稱美韓兩國對朝核攻擊的回應包括核武，但美國國防部聲明的字眼只提及軍事能力。

南韓傳媒上周五報道，尹錫悅上周四到訪美國國防部五角大樓，與美國國防部長奧斯汀舉行會談。根據南韓總統府事後發出的韓文新聞稿，尹錫悅提到一旦北韓使用核武，美韓兩國將運用所有能力，立即及自動作出壓倒性的回應，包括美國核武。美國國防部也就二人的會面發出一份抄本及一份新聞稿，抄本記錄尹錫悅的確提到美韓同盟對北韓核攻擊的回應包括美方核能力，但新聞稿把核能力改為軍事能力。

此外，尹錫悅與美國總統拜登上周三發表《華盛頓宣言》，他在記者會提到美國核武是回應北韓核攻擊的手段之一。南韓傳媒報道，雖然《華盛頓宣言》確實提到美國的延伸威懾承諾包括核能力，但同時表明美方在朝鮮半島出現核武運用的情況時，作出一切努力諮詢南韓，意味不保證在所有情況下，美國都會為南韓使用核武。

美專家指尹錫悅歪曲 美國科學家聯盟防禦態勢計劃主任芒特（Adam Mount）認為，尹錫悅歪曲美韓同盟威懾態勢的重要元素，指美國只會在認為對防衞南韓有必要時才動用核武，但美方一直沒有就使用核武作出一個一般的承諾，理由是核武的使用在很多情況下都是弊大於利，形容最懷情況是沒有比使用核武更好的選項。他續指，美國嘗試透過提高對核武的概述，減少核武擴散的風險，但實際上此舉只會助長韓方對核武的訴求。