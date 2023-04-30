金與正炮轟美韓宣言 揚言增核戰力

金與正

【本報綜合報道】美國及南韓上周三發表《華盛頓宣言》，宣布加強針對北韓的延伸威懾措施。北韓昨日首度回應，領袖金正恩胞妹兼勞動黨中央委員會副部長金與正警告，美韓兩國此舉只導致更嚴重的危險情況，揚言升級朝方的核戰遏制力。

金與正譴責《華盛頓宣言》，形容它是集中反映最侵略性敵對行動意志、窮兇極惡的對朝敵視政策之產物，令東北亞和世界之和平與安全面臨更嚴重的危險邊緣。對於美韓兩國成立核諮詢小組、美國定期出動戰略資產，她指地區軍事政治形勢將在動盪的洪流中不可自拔，不得不讓北韓順應新安全環境採取更為決定性應對措施。

指拜登「老東西一派胡言」 對於美國總統拜登警告北韓核攻擊將招致政權滅亡，金與正表明朝方對此不會不算帳、不能夠坐視不管，形容這是老東西的一派胡言亂語，拜登不能夠對美國的未來和安全承擔責任，認為餘下的兩年的任期對他來說已經太多。她亦譴責南韓總統尹錫悅對《華盛頓宣言》感恩戴德，稱其拿自己的無能把安全問題推向風口浪尖。

金與正稱為了升級核戰遏制力，特別是為了遏制力的第二個任務，北韓要做好萬全準備；此言可以視為朝方威脅可以利用核力量先發制人。

她警告敵人愈是瘋狂熱衷於核戰演習，愈在朝鮮半島出動更多核戰略資產，北韓行使的自衞權與之成正比。