繼安排戰略核潛艇到訪 美戰略轟炸機擬降落韓 挑戰平壤底線

美韓兩國首腦上周三發表《華盛頓宣言》，美國同意加強定期向南韓派遣戰略資產，作為應對北韓的延伸威懾措施，包括再次安排配備核導彈的戰略核潛艇訪問。美國太平洋空軍司令翌日接受訪問時透露，正在考慮恢復可以投射核武的戰略轟炸機降落南韓。這意味美方兵分海空兩路，以顯而易見的方式懾朝。

美國擁有核三位一體打擊力量，俄亥俄級戰略核潛艇與三叉戟二型D5LE潛射彈道導彈屬於海基核威懾力量，B2隱形戰略轟炸機及B52H戰略轟炸機構成空基核威懾力量。美國空軍現時操作20架B2隱形戰略轟炸機，全數具備投射核武的能力，但目前因去年12月一宗事故而停飛檢查至今；在現役76架B52H戰略轟炸機中，只有46架可以配備核巡航導彈。在上述66架「核轟炸機」中，估計有60架在核戰時執行核任務。

司令明言盼美日韓聯合演習 日本傳媒上周五刊登美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）的訪問，他表示考慮安排戰略轟炸機降落南韓，並定期在朝鮮半島及周邊部署它們。北韓2016年舉行核試後，美國戰略轟炸機曾經飛抵南韓，但之後一律改為飛往朝鮮半島與南韓戰機演習，完成後直接返回本土基地或前沿部署地點關島。他又希望能夠全面與南韓及日本舉行三方聯合空中演習，而非目前的雙邊演練做法。

威爾斯巴赫亦提到相比2018年，北韓的彈道導彈能力及技術如今取得進展，試射失敗的情況減少，並以北韓本月13日首次試射、採用固體燃料的火星18型洲際彈道導彈為例子，顯示朝方不再把重點放在研發使用液體燃料、射程較短的彈道導彈。談到美國軍方的反制措施時，他提到加強美韓空軍演習，選項包括派遣戰略轟炸機。

需擁更多長程反艦導彈抗華 美國太平洋空軍另一重點工作是應對中國，威爾斯巴赫指一旦兩岸爆發戰爭，解放軍海軍使用艦對空導彈阻止美軍飛機飛近台灣，所以美方必須擊沉中國軍艦，以便得到移動自由防衞台灣或產生其他效果，他希望擁有比現時更多的長程反艦導彈。

喬治華盛頓號航母將重返日 除了戰略轟炸機及戰略核潛艇，航空母艦也是美國針對北韓的戰略資產，目前在日本神奈川縣橫須賀海軍基地前沿部署列根號。美國海軍上周五宣布，正在接受換料綜合大修、2008年至2015年派駐日本的航空母艦喬治華盛頓號，明年取代列根號再次以橫須賀海軍基地為母港，列根號返回本土升級維修。日本傳媒上月披露喬治華盛頓號將重返日本，指該艦屆時有無人機提供空中加油，提高艦載戰機作戰能力。本報綜合報道

美國B2隱形戰略轟炸機從密蘇里州懷特曼空軍基地起飛。 威爾斯巴赫 美國戰略核潛艇緬因號駛入關島海軍基地補給。 美國戰略轟炸機基本規格 喬治華盛頓號（前）將取代列根號（後）駐守日本。