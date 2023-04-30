戒網癮校暴力案重審 4人判囚

【本報綜合報道】江西省南昌市戒網癮學校「豫章書院」早年被揭發導師對學生體罰、囚禁或暴力訓練，案件2020年一審判決，但上級法院隨後以事實不清為由發回重審，檢方亦增加原告至19名學生。案件延至上周五在江西省萍鄉市安源區人民法院重審宣判，其中4名被告被判囚11個月至兩年10個月，一人免予刑事處罰。

始創人曾登報道歉

法院經審理查明，被告吳軍豹、任偉強等人2013年創立「南昌市青山湖區豫章書院修身教育專修學校」，至2017年被注銷停辦。他們辦學期間曾經違規對學生進行所謂有關心理治療活動的「森田療法」，又把學生帶到「煩悶解脫室」禁閉3天至10天，再由專人看管。吳軍豹等人在受審期間，曾經登報道歉，公開上述違規行為。法院認為，被告在辦學過程非法剝奪他人的人身自由，構成非法拘禁罪。多名原告在附帶民事訴訟，要求賠償學費、精神損害撫慰金和醫藥費等相關費用。法院認為原告未能夠提供證據，遂對相關訴訟請求予以駁回，其中兩名原告當庭表示上訴。