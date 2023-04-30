4個月11次沙塵天氣 同期高峰

【本報綜合報道】中國國家氣候中心副主任賈小龍上周五表示，今年以來內地合共出現11次沙塵天氣過程，為近10年以來同期最多。在全球變暖的背景下，今年以來內地平均氣溫為1961年以來歷史同期第3高。

內地氣溫起伏大 現高溫熱浪

賈小龍指出，今年以來內地出現沙塵天氣過程中，有3次達沙塵暴及以上強度。今年沙塵天氣偏多主要成因是北方沙源地氣溫較常年同期偏高4℃至6℃，降雨偏少，地表解凍。另外，蒙古和內蒙古自治區等地的下墊面植被返青晚、積雪覆蓋少，均有利於起沙；其次，蒙古氣旋活動頻繁，造成北方乾旱、半乾旱地區多大風天氣，也利於把沙塵向中國及下游地區輸送。賈小龍估計在五一假期間，沙塵天氣總體較弱，5月預計將有兩次至3次沙塵天氣過程。