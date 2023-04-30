民宿訛稱查封退訂 價格倍增再招客

【本報綜合報道】福建省一名劉姓男子本月12日在當地一間公寓民宿預訂一套親子房，並約定好價錢後付款，但上周一被對方通知稱房間因涉賣淫嫖娼被查封，需要退回訂金。惟事主得知該套房間仍然可以預訂，但價格貴了一倍，認為對方藉口違約。

內地傳媒上周五報道，劉男與民宿商議好後定價為218元（人民幣‧下同，約247港元）一晚，並即付訂金500元（約567港元）。然而，對方其後突然通知劉男，預訂的房間因涉及「賣淫嫖娼」而被警方查封，需要退回訂金。劉男的朋友聯絡民宿詢問涉事套房的狀況時，對方表示仍然可以預訂，但價格458元（約520港元）一晚。

市監介入 老闆指員工編造藉口 劉男不忿被民宿老闆藉口違約後漲價招客，內地傳媒記者聯絡民宿方詢問涉事房間時，對方表示可以預訂，但再度加價至658元（約746港元）一晚；當記者親身詢問民宿被查封一事，對方表示並沒有相關事件。福州市市場監督管理部門已經介入調查。

民宿相關負責人表示事前不知情，民宿亦沒有賣淫嫖娼的情況，詢問之下才發現是員工因調換房間的問題與顧客發生誤會，於是編造藉口想讓顧客退單。民宿目前以原價格接待劉男，並向對方道歉，雙方已經達成和解。