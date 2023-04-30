五一亢奮 料2.4億人次出行

景區人聲沸騰 消費力勁增 昨天是內地五一假期首日，全國多地難免迎來疫後報復性旅遊潮，其中北京景點故宮博物院擠滿訪客，圓明園遺址公園網上門票亦全數售罄，多處機場及列車站也人頭湧湧。中國旅遊研究院院長戴斌日前估計，超過2.4億人次將於本年五一出遊，總人次甚至突破2019年疫前同期水平接近半成。

內地迎來五一前，普通假期消費早已出現強勁增長情況，而前往部分熱門城市五一機票提前預訂量已甚至遠超2019年、即新冠爆發前同期，境內酒店市場搜索熱度則達去年同期9倍以上，就連境內旅遊訂單也創5年來最高，反映民眾出遊意欲強烈。

出遊人次達疫情前同期104% 經分析預測數據，戴斌預期今年將是2020年以來最好五一假日旅遊市場，也是新冠病毒感染獲調整為「乙類乙管」後迎來旅遊市場復甦首個轉折點，出遊人次將恢復至2019年的104%，同時創造1,200億元人民幣（約1,368億港元）以上旅遊收入，是2019年的83%以上。

此外，戴斌亦預示五一假期旅遊市場呈現4個明顯特徵，第一是出遊人士更多，其次是他們出遊距離更遠，平均達到270至280公里，第三是停留時間更長，有別過往一日遊，可能逗留一個周末或更長時間，最後則是玩得更有文化特色，包括親赴非物質文化遺產及文博場所等。

上海兩機場出入境將逾25萬人次 在北京，故宮博物院昨天開放後即迎來大批遊客。眾人早上在入口處等待，太和殿外太和門未幾即堆滿人群。至於圓明園遺址公園上周四亦傳出門票全數售罄，工作人員澄清是網上門票售完，現場售票窗口還有紙質票，也可關注一下退票情況，還是有機會入內參觀。

至於上海浦東國際機場出入境旅客總數預計逾21.7萬人次，日均4.3萬人次，而上海虹橋機場出入境旅客總數預計亦會達到3.3萬人次，日均近7,000人次。此外，南京空港口岸預計共有出入境航班167架次、出入境旅客1.9萬多人次，日均客流量近4,000人次。五一假期期間，遊客難免趁此機會購買心頭好，帶旺實施離島免稅政策海南旅遊市場。有商旅平台透過大數據估計，三亞市旅遊酒店整體入住率有望突破86%，而海棠灣、大東海及三亞灣分別有望突破90%、85%和80%。本報綜合報道