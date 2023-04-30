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台籲歐企擴大半導體合作
台灣駐法國代表吳志中上周五接受訪問時指，法企應意識到台海緊張局勢風險，或影響企業利益，呼籲歐洲企業擴大與台合作。他指台需法國液化空氣集團、德國化工巨頭巴斯夫、日本化工品實現半導體生產，並相信台不僅可加強與法國合作，還可以加強與歐洲及民主國家的合作。（綜合報道）
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