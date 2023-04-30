近3億農民工 平均月薪$5236

報告顯示，內地本地農民工增速快於外出農民工，去年本地農民工為1.2372億人，比前一年增加293萬人，增長2.4%；外出農民工1.719億人，比前一年增加18萬人，增長0.1%；年末在城鎮居住的進城農民工1.3256億人。內地農民工平均42.3歲，比2021年提高0.6歲，從年齡結構看，40歲及以下農民工所佔比重為47%，比前一年下降1.2個百分點；50歲以上農民工所佔比重為29.2%，比前一年提高1.9個百分點。