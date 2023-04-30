近3億農民工 平均月薪$5236
【本報綜合報道】內地國家統計局上周五發布《2022年農民工監測調查報告》顯示，2022年中國農民工總量為2.9562億人，比前一年增加311萬人，增長1.1%；農民工每月平均收入4,615元（人民幣‧下同，約5,236港元），增長4.1%。
報告顯示，內地本地農民工增速快於外出農民工，去年本地農民工為1.2372億人，比前一年增加293萬人，增長2.4%；外出農民工1.719億人，比前一年增加18萬人，增長0.1%；年末在城鎮居住的進城農民工1.3256億人。內地農民工平均42.3歲，比2021年提高0.6歲，從年齡結構看，40歲及以下農民工所佔比重為47%，比前一年下降1.2個百分點；50歲以上農民工所佔比重為29.2%，比前一年提高1.9個百分點。
高學歷者持續上升
高學歷農民工佔比不斷提高，在全部農民工中，未上過學的佔0.7%，小學文化程度佔13.4%，初中文化程度佔55.2%，高中文化程度佔17.0%，大專及以上佔13.7%。大專及以上文化程度農民工所佔比重，較前一年提高1.1個百分點。就業狀況方面，99.5%農民工從事二、三產業，其中從事第三產業的比重為51.7%，比2021年提高0.8個百分點；從事第二產業的農民工比重為47.8%，比2021年下降0.8個百分點。
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